Dinçyürek, Dr. Ali Çaygür’ün vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Dr. Ali Çaygür’ün vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

Bakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu;

“ Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarımızdan, yıllarca topluma büyük bir özveriyle hizmet eden değerli meslektaşım, çok kıymetli dostum, Dr. Ali Çaygür'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Dr. Ali Çaygür, pandemi döneminde ve görev süresi boyunca sağlık alanında önemli hizmetler vermiş, mesleğine olan bağlılığı ile hepimize örnek olmuştur.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum .”