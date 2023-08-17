Dinçyürek, Dr. Sevgi Sezenler’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

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17/08/2023

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Dinçyürek, Dr. Sevgi Sezenler’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Sevgi Sezenler’in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Bakan Dinçyürek mesajında, “Toplumumuza özveriyle sağlık hizmeti sunan, uzun yıllar birlikte çalıştığım değerli meslektaşımız Dr. Sevgi Sezenler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerine yer verdi.

17/08/2023 17:56
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TAGS: Dinçyürek, Dr. Sevgi Sezenler’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
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