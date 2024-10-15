Dinçyürek: Eczacılar Birliği ile uzun soluklu toplantıdan tam bir uyum ve somut bir yol haritası çıktı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, tam bir uyum ve somut bir yol haritası çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dinçyürek, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği heyeti arasındaki toplantıda, hastaların ilaca erişimi, ülkenin ilaç tedariki ve gelecekteki ilaç politikaları gibi birçok konu masaya yatırıldı ve tüm konularda görüş birliği ile uyum sağlandı.

Dinçyürek, toplantı ile ilgili “Teorik olarak tüm konularda uzlaşmaya vardık. Önümüzdeki yasama döneminde, Meclis gündeminde yer alan İlaç Eczacılık Dairesi'nin yasası da dahil olmak üzere, yasal çalışmalarda Eczacılar Birliği'nin görüşünü alarak birlikte çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

İlaç takip sistemi ve otomasyon konularında ülkedeki hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı planladıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Dinçyürek, mevcut sistemin daha ileriye götürülmesi adına bir çalışma grubu oluşturma kararı aldıklarını açıkladı ve ilk toplantının önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti.

Bakan Dinçyürek, "Ülkedeki sağlık sistemine katkı sağlayan ve sorunların çözümünde bizimle birlikte hareket eden Eczacılar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Eczacılık mesleği, bu ülke için sağlık sistemi açısından vazgeçilmezdir ve sağlığın bir bütün olduğunun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de, Eczacılar Birliği’nin ülkenin uzun vadeli ilaç politikalarında aktif rol üstlenme zamanının geldiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nda alınan kararların oy birliğiyle alındığını ve bunun kendileri için olumlu ve umut veren bir durum olduğunu ifade etti.

Öksüz, Sağlık Bakanı Dinçyürek’in özellikle İlaç ve Eczacılık Dairesi Yasası üzerinde hukukçularla ortak çalışmalar yapılacağını vurguladığını söyledi. Öksüz ayrıca, önümüzdeki hafta yapılacak ilk toplantıda ülkenin uzun vadeli ilaç politikalarının oluşturulacağı bir çalışma masası kurulacağını belirtti.

"Bu konu, yıllardır gündeme getirdiğimiz bir mesele. Göreve geldiğimizden bu yana, ülkemizde ilaç erişiminde bizim de rol almamız gerektiğini dile getiriyoruz." diyen Öksüz, bakan Dinçyürek’in kendileriyle aynı fikirde olduğunu belirterek bu konuda memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Toplantıda kısa ve orta vadeli değil, uzun vadeli çözümler üzerine bir fizibilite çalışması yapacaklarını ve eldeki verileri değerlendireceklerini açıklayan Öksüz, “Bu projeksiyonları hayata geçirebilmeyi umuyoruz." diyerek, Bakan Dinçyürek ve bürokratlara teşekkür etti.