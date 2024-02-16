Dinçyürek: Eksiksiz ilaç stokuyla hizmet veriyoruz

Alsancak Mare- e Monte Yardım Derneği, başkanları Ayşe Tümsoy liderliğinde, Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin ihtiyaçları doğrultusunda bağışta bulundu. Bağışın ardından Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Çamlıbel Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek derneğin başkan ve üyelerine katkıları için teşekkür etti.

Bakan Dinçyürek ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Alsancak Mare -e Monte Yardım Derneği’nin sağlık merkezimize yaptığı yardımları yerinde görerek teslim aldık. Öncelikle derneğe başkanın şahsında bütün yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Dinçyürek, Sivil toplum örgütlerinin bölgelere katkısının sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda topluma duyarlılık ve farkındalık kazandırdığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak sağlık merkezlerine gerekli destekleri sağladıklarını belirten Dinçyürek, 17 sağlık merkezine verilen destek gibi Çamlıbel Sağlık Merkezi’ne de önem verdiklerini, bakanlık olarak her türlü hizmetin verilmesi için gerekli aletler, tıbbi cihaz donanım açısından da ciddi destek sağladıklarını, diş hekiminin dört dörtlük cihaz ve donanımı ile çalıştığını, diğer hekimlerin hasta kabullerini ve tedavileri yaptıklarını kaydetti.

İlaç eksikliği konusunda da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Dinçyürek, sağlık merkezinde uzun yıllardır eksik olan ilaç stokunun tamamlandığını, eksiksiz ilaç istokuyla hizmet verildiğini, bunu sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını belirtti.

Bu hafta 750 Milyon TL’lik yeni ilaç ihalesine çıkıldığını belirten Dinçyürek, yeterince ilaç stoku olduğunu, bitmeden yeni ihaleden de ilaçları teslim alıp yıl boyunca ilaca erişimde bir problem yaşatmamak adına gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy ise projelerinin başarıyla tamamlandığı için mutlu olduklarını ve tüm katkıda bulunanlara teşekkür ettiklerini belirtti.Ayrıca, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de yapılan katkılar için memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan ve , Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser eşlik etti.