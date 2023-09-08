Dinçyürek: Fizyoterapistlerin özverili çalışmalarını kutluyorum

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08/09/2023

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Dinçyürek: Fizyoterapistlerin özverili çalışmalarını kutluyorum

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 8 Eylül  “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu;

İnsanların hayatları boyunca maksimum hareket ve işlev yeteneğini teşvik edip geliştirmek, korumak ve yenilemekten sorumlu sağlık alanı olarak bilinen fizyoterapi, sağlık sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Fizyoterapistler; ortopedik, pediatrik, nörolojik, romatolojik, geriatrik, sporcu sağlığı gibi pek çok alanda rehabilitasyon hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını iyileştirme konusunda rol alan sağlık profesyonelleri haline gelmişlerdir.

Her insanın başına gelebilecek sorunları önleme, müdahale etme ve tedavi alanlarındaki yaşam kalitesini arttırmak, en üst düzeye çıkarmak öncelikli amaçları olan mesleki takım arkadaşlarım Fizyoterapistlerin daha iyi şartlarda çalışması ve gerekli yasal düzenlemelerin destekçisi olduğumu belirtmek isterim.

Bu vesile ile mesleğinde özveriyle çalışan tüm fizyoterapistlerin gününü kutlar, esenlikler dilerim.

08/09/2023 15:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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