Dinçyürek, Gazimağusa’daki bazı özel hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa’da bulunan bazı özel hastaneleri ziyaret etti. Dinçyürek ziyaretlerinde, kamu ve özel sektör hastanelerinin yapacağı iş birliği ile halka daha güçlü bir sağlık hizmeti sunulabileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Dinçyürek, Kunter Güven Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi ve Yaşam Hastanesi'ni ziyaret ederek yetkililer ve sağlık personeli ile görüştü, özel hastaneler ile ilgili bilgiler aldı.

Bakan Dinçyürek, sağlığın bir bütün olduğunu vurgulayarak kamu ve özel sektör hastanelerinin ayrı düşünülemeyeceğini, yapılacak iş birliğiyle halka daha güçlü bir sağlık hizmeti sunulabileceğini belirtti. “Sağlık Bakanı bu ülkede sadece sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin değil, tüm hastanelerin bakandır” diyen Dinçyürek, ülke insanına daha iyi sağlık hizmeti vermek için iş birliği yapılmasının önemini yineledi.

Ziyaret sebebini özel hastanelerin sıkıntıları ve önerilerini dinlemek olarak gösteren Dinçyürek, aynı zamanda yasal zeminde iş birliğini artırmak için fikir alışverişinde bulunmak istediğini de belirtti.

Bakan Dinçyürek, 112 Acil Hizmetlerinin kamuda anlık ihtiyaç duyulması halinde özelden hizmet satın alınabilmesine dair görüşlerini ziyaretleri çerçevesinde aktardığını anlatarak, bu konuda görüştüğü özel hastane yetkililerinin iş birliğine hazır olduklarını ifade etmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kunter Güven Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Kunter, Mağusa Tıp Merkezi Hastahanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serap Kağan, Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Türker Ozankaya ise Bakan Dinçyürek'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının halka kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu ve iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.