Dinçyürek: ''Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti''

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu sağlık çalışanlarından çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Sağlık Merkezleri ziyareti öncesinde Geçitkale’de vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Dinçyürek, bölge halkının sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini dinledi.

Yapılan ziyaretlerde Sağlık Merkezleri Sorumlu Hekimleri ile görüşen Bakan Dinçyürek, ilk önce Geçitkale Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Gülen Karakaya ve sağlık çalışanları daha sonra Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Celaleddin Dede ve sağlık çalışanları ile görüştü.

Bakan Dinçyürek, hedeflerinin bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tüm eksiklikleri yerinde inceleyerek en kısa sürede tamamlamak olduğunu, bu yönde gerekli direktifleri verdiğini belirtti. Dinçyürek, böylelikle merkezlerde hizmet veren sağlık çalışanlarının halkımıza daha iyi imkanlarla hizmet sunabileceğini belirtti. Sağlık merkezlerinde mevcut personel eksiklikleri, alt yapı çalışmaları ve tıbbi cihazların sağlanması için gerekli adımların atıldığını kaydeden Bakan Dinçyürek, ilgili belediyelerle de işbirliği ve diyalog içerisinde hareket edeceğini kaydetti. Bakan Dinçyürek’e ziyaretlerinde Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım, UBP Geçitkale Örgüt Başkanı İsmet Bulut eşlik etti.