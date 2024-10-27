Dinçyürek: Gerekli tedbirler alındı, soruşturma süreci devam ediyor

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan trajik olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili bilgilerin dün öğleden sonra kendisine ulaştığını belirten Bakan Dinçyürek, yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Hemen ardından bakanlık ve hastane yetkilileriyle birlikte acil durum hastanesinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dün gece yarısından sonra elde edilen veriler doğrultusunda olayın detaylıca araştırılması için harekete geçtiklerini vurgulayan Dinçyürek, bir başhekim yardımcısını soruşturma için görevlendirdiklerini belirtti. Olayın aynı zamanda polise de bildirildiğini kaydeden Dinçyürek, bakanlık iç soruşturmasının yanı sıra polis tarafından da adli soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Vefat eden bebeğe yarın otopsi yapılacağını söyleyen Bakan Dinçyürek, diğer bebeklerin sağlık durumunun da yakından takip edildiğini açıkladı. Soruşturmalar sonucunda sorumluluğu tespit edilen kişilere gerekli yaptırımların uygulanacağını belirten Dinçyürek, olayla ilgili görevli sağlık çalışanlarının sürecin netleşmesine kadar görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

“Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için her türlü tedbiri alarak süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz,” diyen Sağlık Bakanı, ailelerle bizzat iletişime geçerek doğru bilgi aktarımı sağlayacağını ve kamuoyunu gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Dinçyürek, vefat eden bebeğe Allah’tan rahmet, ailesine ise baş sağlığı diledi.