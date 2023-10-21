Dinçyürek; Gürcistan, Somali, Gambiya Sağlık Bakanları ile görüştü

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21/10/2023

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Dinçyürek; Gürcistan, Somali, Gambiya Sağlık Bakanları ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde Gürcistan, Somali ve Gambiya Sağlık bakanları ile görüştü.  

Gürcistan Sağlık Bakanı Zürafa Azarashvili, Somali Sağlık Bakanı  Alı Haji Adam Abubakar , Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh ile görüşen Dinçyürek, kurultay vesilesiyle diğer ülke bakanları ile resmi temaslarda bulunarak, ülkeler arası sağlıkta işbirliği hususunda görüşme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Dinçyürek, birçok ülkenin sağlık bakanları, bilim insanları,  akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturan 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde yapılan temasların ve diyalogların büyük önem arz ettiğini ifade etti. 

Hakan Dinçyürek, bu hususta TC Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan kurultayda bulunmaktan onur duyduğunu kaydetti.

21/10/2023 19:07
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TAGS: Dinçyürek; Gürcistan, Somali, Gambiya Sağlık Bakanları ile görüştü
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