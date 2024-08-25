Dinçyürek: Hasan Taçoy kurultay çalışmaları nedeniyle icraatlarımızı görmüyor

Ulusal Birlik Partisi kurultayı yaklaşırken Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in yanında olacağını belirten bir paylaşım yaptı. “Sağlıkta Başbakan Ünal Üstel ile birlikte büyük icraatlara imza attık" ifadelerini kullanan Dinçyürek UBP’de genel başkanlık için yarışan diğer aday Hasan Taçoy’u eleştirdi “Hasan Taçoy kurultay çalışmaları nedeniyle icraatlarımızı görmüyor” dedi.

Bakan Dinçyürek, Başbakan Üstel’in “3 hastane yapacağız” sözüne dikkat çekerek “1- Girne hastanesi inşaat son aşamasına ve hızla devam ediyor. Yıl sonu inşaatı tamamlanıp teslim edilecektir. 2- Güzelyurt Hastanesinin ihalesinin son safhasındayız. 3- Pamuklu Hastanesi inşaatının ihalesine çıkma aşamasındayız” dedi.

Hakan Dinçyürek’in açıklaması şöyle:

UBP Genel Başkan adayı Sayın Hasan Taçoy’un kamusal sağlık sistemiyle ilgili eleştirilerine cevap vermek isterim. Başbakanımız Sayın Ünal Üstel liderliğinde, KKTC tarihinin en büyük ve kapsamlı sağlık yatırımlarını hayata geçirdik.

Sağlık Merkezleri ;

Göreve geldiğimiz günden bu yana sağlık merkezlerinizin fiziksel donanım ve yapılarını geliştirdik.

Serdarlı, Geçitkale ve Mehmetçik Sağlık merkezlerinin eksikleri giderildi ve tadilatları yapıldı.

İnönü ve Esentepe Sağlık merkezleri tadilat aşamasında olup, en geç bir ay sonra tümüyle tamamlanmış olacaktır.

Değirmenlik sağlık merkezi depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıktık ve yenisinin temelini attık. Sekiz ay sonra açılışını yapacağız.

Maraş Sağlık merkezinin inşaatı başladı, hep birlikte önümüzdeki günlerde temel atma törenini yapacağız, sekiz ay sonra ise açılışını yapma hedefindeyiz .

Pamuklu Hastanesi ihalesine çıkma aşamasındayız. Yeni Girne Hastanesi’nin sonuna geldik. Güzelyurt Hastanesi için son etap ihalesine gelmiş bulunmaktayız.

Beyarmudu ve Vadiliye sağlık merkezleri kazandırdık. Halkımıza sağlık hizmetleri devam etmektedir.

Sağlık Merkezlerinde çalışan sağlık personelinin sayısını arttırarak, KKTC tarihinin en büyük kadrolarını kurduk ve sağlık sistemini daha sürüdürülebilir sağlam bir yapıya ulaştırdık.

Kamu sağlık servislerine 3 yeni hastane kazandırıyoruz.

1- Girne hastanesi inşaat son aşamasına ve hızla devam ediyor. Yıl sonu inşaatı tamamlanıp teslim edilecektir.

2- Güzelyurt Hastanesinin ihalesinin son safhasındayız.

3- Pamuklu Hastanesi inşaatının ihalesine çıkma aşamasındayız.

Gazimağusa Devlet Hastanesi;

Mağusa Hastanesi’nde neredeyse tüm branşlarda yeni uzman hekimler kazandırdık. Mağusa hastanesinde hiç yapılmayın göz ameliyatları yapılmaya başladı. Bunun için ekipman, donanım ve alanında uzman personel istihdam edildi.

Birkaç hafta içerisinde Yeni Doğan Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi hizmete girecek.

Yıl sonuna kadar Mağusa Devlet Hastanesi’ne anjiyo ve kalp damar cerrahisi hizmete girecek.

Mağusa Devlet Hastanesi’ne üst düzey Tomografi ve K.B.B. ortopedi için gerekli üst düzey cihazlar alındı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi;

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yeni yoğun bakım servisleri kazandırıldı.

Birkaç aya kadar taihinin en büyük yatak kapasitesine ulaşacak.

Gerek tanıda , gerekse tedavide gerekli tüm üst düzey teknolojik cihazlar tedarik edildi.

Depreme dayanıksız bölümlerin yıkılarak dayanıklı yeni servisler için ihalenin son safhasına gelmiş bulunmaktayız.

Genel Cerrahi servisinin yenilenmesi için ihaleye çıkıldı. tüm servislerin çağdaş bir yapıya kavuşması için gerekli finansman sağlanmıştır. Hastane hizmetinin kesintisiz devamı için servisler planlı bir şekilde takip edilecektir.

Nalbantoğlu Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerahisi yenilendi.

Eski Üroloji ve Çocuk Servisinin yenilenmesi için ihaleye çıkıldı ve son aşamasında bulunmaktadır.

Üst düzey ve teknolojik donanıma sahip yeni MR cihazı ihalesine çıktık.

Türkiye dahil sadece 7 merkezde yapılabilen beyin ameliyatlarını Nalbantoğlu Hastanesi ‘nde başlattık.

Cengiz Topel Hastanesi;

- Tomografi cihazını kazandıdık.

- Kardiyoloji Binası Polikliniği açıktık.

-Ultrason cihazı ve eko cihazı kazandırdık

Yeni acil servisi yapımı arifesindeyiz. Yakın zamanda hizmete sunacağız.

Ambulanslar;

Göreve geldiğimizde 2 tanesi arızalı toplanma 24 adet aktif ambulans vardı. Bu hafta itibariyle 10 yeni ambulans kazandırdık. 5 yeni ambulans ihalesinin ihalesinin karar aşamasındayız.

Yeni yıldan önce tam donanımlı her türlü acil müdahale yapılabilecek en az 15 ambulansı sağlık merkezinlerine kazandıracağız.

İstihdamlar;

1 yıl içerisinde 114 hemşire,14 ebe ve 60’ın üzerinde yeni hekim istihdam ettik.

E- Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri ;

Sağlıkta otomasyonda yazılım tamamlanmak üzere olup, Eylül ayı içerisinde sona erecektir. Böylece E-Sağlığın en önemli parçalanından birisi tamamlanmış olacaktır.

Evde bakım hizmetleri açısından pilot bölge olarak seçilen Erenköy -Karpaz bölgesinde, belediye ile iş birliğinde çalışmalar başlamıştır.

Tüm devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde diş hekimliği ile ilgili tıbbi cihaz ve tanıya yönelik donanımlar tedarik edilmiştir.

Sayın Taçoy’a bu kadar kısa bir sürede bunları yaptığımızı ve icraatları da yapmaya devam edeceğimizi hatırlatmak isterim. Bu yapılan çalışmalar hakkındaki bilgi eksikliğinizi kurultay çalışmalarınıza yoğunlaşmış olma ihtimalinize yoruyorum. Hiç bir kurultay ve ya parti içi demokrtik yarış, üyesi olmaktan onur duyduğumuz partimizin yaptığı icraatları yok saymamıza ve partimizi yıpratmaya sebebiyet vermemelidir. Unutlmamalıdır ki, kurultay sonrası halka hizmet yolunda, iktidarda ve istikrarla yolunuza birlikte devam edeceğiz. 21 Eylül’den itibaren Sayın Başbakanımız Ünal Üstel ile halkımıza hizmet yolunda hep birlikte yürüyeceğimizi hatırlatır, Saygılar sunarım.