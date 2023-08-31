Dinçyürek: ''Hedefim; küçük memnuniyetler değil, sistemi düzeltmektir''

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dinçyürek, göreve geldiğinin açıklanmasıyla birlikte Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 12 saatlik bir toplantı yaptığını aktararak, paydaşlarla istişarelerde bulunduğunu kaydetti.

Sağlıkta organizasyonu düzeltmenin önemine dikkat çeken Bakan Dinçyürek, “Sağlık çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak çok önemlidir. İlk günden itibaren nokta atışı sorunları çözmek için hamle yapıyorum” dedi.

“Hedefim; küçük memnuniyetler değil, sistemi düzeltmektir” Dinçyürek, “Günü kurtaran bir sağlık bakanı olmak istemiyorum. Amaç, ilacı eksik olan bir hastanın bakan devreye girerek, tedarik etmesi olmamalıdır, önemli olan 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelini atmak değil, ana vatan Türkiye ile istişare ederek 2025’te bitirme hedefini koymaktır. Benim hedefim; küçük memnuniyetler değil, sistemi düzeltmektir” açıklamasını yaptı.

“Tek tek çözmek yerine hem altyapıda hem üst yapıda sistemi kurmamız lazım” Sistemin içerisinde yıllarca hekim olarak görev yaptığını hatırlatan Bakan Dinçyürek, sorunları sistemsel olarak çözmek için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin 2024 yılının Mart ayı civarında hizmete girmesini sağlamak ve Gazimağusa Hastanesi’nde yükü azaltmak adına yeni sağlık merkezlerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Bakan Dinçyürek, “Bütün bunların altyapısı ve düşüncesi mevcuttur. Konuşturmak yerine hayata geçirilmiş projelere dönüştürmektir temel hedefim. Bizim görevimiz bu projelerin önündeki engeller her neyse bir bir aşarak, çözümü üretebilme becerimizi gösterebilmektir. Tek tek çözmek yerine hem altyapıda hem üst yapıda sistemi kurmamız lazım” dedi.

Dinçyürek, inşaatı devam eden Güzelyurt Hastanesi’ne işaret ederek, “Belli bir noktaya geldi, bitmesi için ciddi kaynak gerekiyor. Bittiği noktada da ciddi bir yatırım isteyen bir projedir. Öngörülen tarihten daha erken bitirebilmesi için farklı projeler geliştirmeye çalışıyorum. Amaç, Güzelyurt’taki hastaneyi daha erken bitirerek, hizmete sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık ocaklarının ve 112 Acil Servisine yönelik projeleri olduğunu belirten Dinçyürek, “112 Acil Servisindeki problemi teorik olarak kafamızda çözdük, pratik olarak paydaşlarla görüşmemiz lazım” dedi.

Dinçyürek, ülkede çok sık trafik kazası ve iş kazası olduğuna değinerek, “Kaç tane ambulansımız var? Nerede konuşlanmış?.. Bu sistemi proaktif düşünmemiz lazım. ‘Yandım anam’ diyerek arayış içerisinde olmak başka, herhangi bir olay yaşanmadan yapmak başkadır. Biz sorunu oluşmadan sistematik çözmek istiyoruz” diye konuştu.

Sağlıkta gerçekçi bir öngörü yapma hedefinde olduklarını kaydeden Dinçyürek, bütçenin bilimsel verilere dayanarak ve gerçekçi tespitler yapılarak oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Dinçyürek, “Bizim, onkoloji hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçları 2024’ün bütçesinden yaparız deme gibi bir lüksümüz yoktur. Biz şu anda ek bütçe çalışması yapıyoruz. Sorunlara sistematik yaklaşıyoruz, adım adım düşünerek ortaya koyuyoruz. Ek bütçede, gerçek ihtiyacımızı karşılayabilecek rakamlar talep edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, artık reçetelerin el yazısı olmadığını, E-Reçete kullanımına geçildiğini anımsatarak, “Teknik ekibime, 1 aylık ilaç ihtiyacımızı sordum. Hekimlerimizin yazdığı ilaçlar üzerinden yola çıkarak, bir rakam ortaya çıkarıldı” dedi.

Diçyürek, “Göreve geldiğim ilk gün ilaç eksikliğine ilişkin de istişareler gerçekleştirip, mevcut durum hakkında bilgi aldım. Namludaki son mermi noktasındayız… Hafta başında Maliye Bakanlığı ile görüştük. 20 milyon TL’lik bir kaynak yaratıldı, bugünlerde harcamasını yapacağız” şeklinde konuştu.

İlaç Takip Sistemi ile ilaç kaybının hatasız bir noktaya getirilmesini hedeflediklerine vurgu yapan Dinçyürek, “Bize sağlanan kaynağı etkin kullanmama lüksümüz yoktur. Sağlıktaki finansmanı çözmemiz esastır. Sürdürülebilir finansmanı sağlayabilirsek, sağlıkta birkaç çağ atlatacak bir noktaya getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Sorunların farkındayız, çözüm önerileri bellidir. Kısa sürede hissedilebilir değişiklikler hayata geçecek” diyerek, sözlerini noktaladı.