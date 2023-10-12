Dinçyürek: İlaç alımı için en hızlı ihale sistemini devreye koyduk

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ilaç eksikliği konusuyla ilgili olarak Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni hüseyin Ekmekçi'ye özel açıklamalarda bulundu.

Dinçyürek, meclisten 400 milyon TL’lik ek bütçe geçtiğini, 200 milyon TL'nin ilaç alımı için hemen ayrıldığını kaydetti. 10 gün içerisinde 400 kalem ilaç alımı için en hızlı ihale sistemini devreye koyduklarını söyleyen Dinçyürek, onkoloji ilaçlarının elden alınması için de kaynak ayırdıklarını söyledi.

Tansiyon, şeker, kolestrol ve ameliyat malzemelerinin olmadığını söyleyen Dinçyürek acil ihtiyaçları Türkiye üzerinden çözeceklerinin vurguladı

Dinçyürek şöyle devam etti: "Ecza depoları ile temasa geçtik, olanların tamamını oradan alacağız. Bulunmayanı, Türkiye’den 48 saat içerisinde getirmek için de hazırlığımızı tamamladık. Elden alım bir miktar daha pahalı olacak, biliyoruz. Ama bu yokluk içerisinde para hesabı yapacak değiliz. Bir taraftan ihale süreci ilerleyecek, diğer taraftan da ecza depoları ve Türkiye üzerinden acil ihtiyaçları çözeceğiz. Bütçemiz var, elimiz şimdi rahat"