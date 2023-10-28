Dinçyürek, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz gün İstanbul’da yaptığı temasları çerçevesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin daveti üzerine ziyarette bulunan Bakan Dinçyürek, üniversitenin. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, tıp fakültesi dekanı ve dekan yardımcıları ile bir araya gelerek verilen sağlık hizmetleri konusunda bilgiler aldı.

Yoğun bakım servisleri, poliklinik hizmetleri olmak üzere yerinde incelemelerde bulunan Bakan Dinçyürek’e Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri tarafından KKTC Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılması hususunda talepte bulunuldu.

Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı heyetleri ile yapılan görüşmeler neticesinde sağlığın hangi alanlarında iş birliği yapılabileceği konusunda teknik düzeyde çalışmaların yapılması ve iş birliğini ileriye götürebilecek ortak zemin arayışı için çalışmalar yürütülmesine karar verildiği belirtildi.