Dinçyürek, İstanbul’da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılıyor

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19/10/2023

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Dinçyürek, İstanbul’da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılıyor

 Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul’da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılmak üzere adadan ayrıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, bugün başlayan ve 22 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek kurultay “sağlıkta yapay zeka” ana temasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TC Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenleniyor.

Dünyanın birçok ülkesinden sağlık bakanları ve bilim insanlarının katıldığı kurultayda Bakan, Dinçyürek’in çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Bakan Dinçyürek, temasları çerçevesinde TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile iki ülke arasındaki sağlık iş birliği protokollerinin hayata geçmesi için gerekenleri ve eylem planlarını görüşecek.

19/10/2023 19:40
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TAGS: Dinçyürek, İstanbul’da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılıyor
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