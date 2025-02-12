Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Meclis'te eleştirileri yanıtladı. Türkiye’den hibe olarak yollanan ilaçlar olduğunu hatırlatan Dinçyürek, “Bugün öğle saatlerinde son parti hibe ilacın da adaya gelmiş olması lazım” dedi.

Eylül 2023 itibarı ile kürsüden söylediği “ilaç sorununu çözeceğiz” sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Dinçyürek, “Biz bu ilaç ihalelerini kendi ülkemizde çıktık” dedi. Dönem dönem ihalelere teklif atılmadığını dile getiren Dinçyürek, “Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik” diye konuştu. Bakan Dinçyürek, Eczacılar Birliği ile hiçbir sorunu olmadığını, örgütün paydaşları olduğunu da vurguladı.

“Devlet olarak geçen sene 1200 kalem ilaç ihaleye çıktık” diyen Dinçyürek, ideal yöntem konusunda çalıştıklarını söyledi. İlaç takip sisteminin bütünün bir parçası olduğunu dile getiren Dinçyürek, yasal düzenlemeleri ve yazılımları bir bütün olarak çalıştıklarını ve ciddi adımlar attıklarını kaydetti. Bakan Dinçyürek, “Yasal düzenlemeler yaparken sizlerle beraber yürüyeceğiz” dedi.

-“Bu sene takribi 1 Milyar TL’lik ilaç ihalesine çıkacağız”

Bir-iki hafta içinde, bugün gelen ilaçlarla birlikte kalemlerin revize edilmesiyle ilaç ihalesine çıkılacağını ifade eden Dinçyürek, bu sene takribi 1 Milyar TL’lik ihaleye çıkacaklarını açıkladı. İlaç eczacılık deposunda otomasyona geçtiklerini ve iyi çalıştıklarını belirten Dinçyürek, “Onkoloji ilaçlarından eksiğimiz yoktur. 40 kusur kalemin tamamı vardır. İki tanesinin eksikliği var, birkaç günlük eksikliktir, nakliyede oluşan bir arızadan dolayı yarın sabah adaya geliyor” diye konuştu.

Hastaların tedavisinin aksamaması adına maksimum gayret içinde olduklarını vurgulayan Bakan Dinçyürek, “Toplum sağlığı hepimizin ortak paydasıdır” dedi. Dinçyürek, iktidar, muhalefet tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yaparak, hastaların daha iyi hizmet almasının hedefleri olduğunun altını çizdi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin fiziki yapısını düzeltmek için adım attıklarını anlatan Hakan Dinçyürek, Dairenin modernizasyonu için ciddi bir rakamla ihaleye çıkacaklarını kaydetti. Kısa bir süre sonra aşı takip sisteminin dört dörtlük çalışacağını belirten Bakan Dinçyürek, “Adanın her noktasında sağlık merkezlerini güçlendirdik” dedi. Yeni sağlık merkezlerinin kurulması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Hakan Dinçyürek, Gönyeli’ye bin metrekare sağlık merkezi yapma hedefinde olduklarını söyledi.

"DENETİMDEN KAÇMIYORUZ"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek hükümetin denetimden kaçtığı iddiasının "yalan" olduğunu belirterek, her pazartesi iç tüzükte beş dakika olarak belirlenen 62’nci madde tahtındaki konuşmanın beş saate çıktığını söyledi.

Hükümetin 62’nci madde tahtındaki konuşmaya cevap verme zorunluluğu olmamasına rağmen bundan kaçmadığını vurgulayan Dinçyürek, “Merak etmeyin, kaygılanmayın, hükümet 2027’ye kadar buradadır” dedi.

"YENİ GİRNE HASTANESİ YAKINDA BİTECEK"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Girne’den batıya giden yolu çevre düzenlemesiyle bu hükümet bitirdi, şimdi doğuya giden yol konusunda çalışmalar başladı, bu yol da bitecek” dedi.

Yeni Girne Hastanesi’nin yazdan önce biteceğini kaydeden Hakan Dinçyürek, sağlığa milyonlarca liralık yatırım yapıldığını ifade ederek, “Biz rahatız” diye konuştu.

Özdenefe’nin, “Mayıs’tan önce hastane açılmazsa istifa edecek misiniz?” sorusuna ise Dinçyürek, “Kurdeleyi sizinle birlikte keseceğiz” yanıtını verdi.