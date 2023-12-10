Dinçyürek, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkan ve üyelerini kabul etti

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10/12/2023

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Dinçyürek, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkan ve üyelerini kabul etti


Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkan ve üyelerini kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün bakanlıkta yapılan görüşmede çocuk hastaların aldığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta ve hasta yakınları ile hekimler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi konuları ele alındı. Kabulde Dinçtürek’e derneğin talepleri de iletildi. 

Dinçyürek kabulde yaptığı konuşmada, çocukların sağlığının korunmasının büyük önem taşıdığını, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin en iyi düzeyde olması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti ve çocukların sağlıklı gelişmelerinin öncelikleri olduğunu söyledi. 

Çocukların gelecekleri olduğunu, sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturduğunu belirten Dinçyürek, ülke genelinde yapılan çocuk aşılarının belli bir takvim içerisinde standardizasyonun oluşturulması için çalışmalar yapıldığını söyledi.
Dinçyürek, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğinin artması yönünde karar aldıklarını da söyledi.

10/12/2023 14:28
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TAGS: Dinçyürek, Kıbrıs Türk, Pediatri, Kurumu
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