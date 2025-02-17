Dinçyürek: KKTC’nin en büyük sağlık yatırımlarını yapmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 1974’ten sonra Kuzey Kıbrıs’ın sağlık yatırımlarının arttığı, tarihi bir dönem yaşandığını söyledi.

BRT Canlı yayınında ilaç tartışmalarını değerlendiren Dinçyürek, yurtdışından bazı gelen ilaçları, Güney Kıbrıs’ın engellediğini belirterek, insanlı dışı bu durumun sorgulanması gerektiğini vurguladı; “ Sorunun bilinmesine ve bizim tedarik çalışmalarımıza rağmen ilaç eleştirisini yapanları anlamak zor” dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek BRT’de katıldığı programda sağlık sektöründe yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Dinçyürek, KKTC genelinde yapılan güçlü sağlık yatırımları ile, bölge halkının hem sağlık hizmeti almalarını sağladıklarını hem de merkezdeki yığılmayı önlediklerini kaydetti.

Temel amaçlarının gerek hekim, gerekse sağlık çalışanlarıyla modern donanımlarla projelendirilmiş sağlık merkezleri ve hastaneleri artırmak olduğunun altını çizen Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar bütün sağlık merkezlerini ele aldıklarını kaydetti.

Deprem riskini dikkate alarak Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni yıkıp yerine yeni bir sağlık merkezi inşaatına başladıklarını hatırlatan Dinçyürek, Maraş Bölgesine de yeni bir sağlık merkezinin yapıldığını hatırlattı

Bakan Dinçyürek Yeni Girne Hastanesi hakkında da bilgi vererek, hastanenin tam donanımlı bir hastane olacağını, bölgenin hem bugünkü hem de yarınki ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olacağını kaydetti.

Dinçyürek, “Bu bina yarım inşaat halindeyken devlet tarafından devir alındı, bu binanın tasarlanırken fonksiyonları, bir devlet hastanesi fonksiyonları değildi, bir üniversite hastanesi olarak tasarlandı. Biz bunu devir aldığımızda tam teşekkülü bir hastane olmasını planlayarak tasarladık. Proje bugüne geldi artık finişe doğru gidiyor . Hastanenin bitmesi ile bölge insanına ciddi bir sağlık hizmete sağlayacak noktada olacak” şeklinde konuştu.

Ada genelinde bütün sağlık yatırımlarının faaliyete geçtiği bir dönem yaşandığını vurgulayan Bakan Dinçyürek, Güzelyurt hastanesinin dördüncü etabına başladıklarını, bitince tam donanımlı bir hastaneye daha sahip olacaklarını söyledi.

Bakan Dinçyürek, 2025 yılı içerisinde Dikmen’e yeni bir sağlık merkezi inşa edileceğini, Gönyeli’ye de yeni bir sağlık merkezi kazandıracaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek devlet laboratuvarı hakkında da bilgi vererek, “Yıllarca hizmet verecek doğru bir laboratuvar tasarlamamız lazımdı, biraz gecikmiş olabilir ama ihaleye çıkıldı” dedi.

İLAÇ KONUSU

İlaç konusundaki soruları da yanıtlayan Dinçyürek, “Bazı şahıslar gerçekleri bilmesine rağmen ilaçlarla ilgili sürekli aynı eleştirileri getiriyor” dedi.

Epilepsi ve Thalassemia hastalarının istediği ilaçlarla ilgili bilgi veren Dinçyürek, epilepsi ilaçlarının Güney Kıbrıs’a gönderildiğini, Güney Kıbrıs’ın iade etmediğini, Kuzey Kıbrıs’ı da ilgili şirkete de şikayet ettiğini, buna rağmen sözkonusu ilacın Mart Sonu tedarik etmeyi planladıklarını söyledi.

Thalassemia hastaları için feriprox adlı ilacın yurtdışında üretildiğini, içeriği aynı ilacın muadilinin Türkiye’de de üretildiğini kaydeden Dinçyürek, daha pahalı olsa da talepleri dikkate alarak feriprox ilacını satın aldıklarını, fiyatta indirim elde ettiklerini, ilacın satın alınmadığı iddiasının yalan olduğunu söyledi.

Dinçyürek, “ Sağlık sürekli gelişiyor. Teknolojiyi takip ederek, KKTC’nin en büyük yatırımlarını yaptık. En çok teknik cihazı aldık. En çok ilacı tedarik ettik. Vatandaşımız rahat olsun, gerekenden fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.