Dinçyürek, Kosova Sağlık Bakanı ve Kırgızistan Sağlık Bakanı ile görüştü

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21/10/2023

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Dinçyürek, Kosova Sağlık Bakanı ve Kırgızistan Sağlık Bakanı ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde kurultaya katılan diğer ülkelerin sağlık bakanları ile temaslarda bulundu.

Kosova Sağlık Bakanı Dr. Arben Vitia , Kırgızistan Sağlık Bakanı Beishenaliev Alymkadyr ile görüşen Bakan Dinçyürek, her iki ülkenin sağlık alanında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

İki ülke arasında sağlık bakanları düzeyinde ilk resmi görüşmelerin yapıldığı temaslarda ekipler arasında iletişim kurulması ve ülkeler  arasındaki ilişkilerin ileriye götürülmesi  konusunda mutabakat sağlandı.

Yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

21/10/2023 14:03
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TAGS: Dinçyürek, Kosova, ırgızistan, Sağlık Bakan,
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