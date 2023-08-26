Dinçyürek, Limasol'da Camii'ye yapılan saldırıyı kınadı

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Limasol'da Camii'ye yapılan saldırı nedeniyle mesaj yayımladı

Dinçyürek şu ifadelerde bulundu;

" Üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki, Güney Kıbrıs’ta bulunan Limasol İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

İnanç düşünce ve değer yargılarından kaynaklanan yaşam tarzlarına müdahale etmek, değiştirmeye zorlamak, tahrik edici davranışlarda bulunmak kabul edilemez.

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; Bu nedenle farklı inançlara mensup halkların birbirine olan saygısı ve anlayışı büyük önem taşımaktadır. Bu saldırı sadece Güney Kıbrıs’ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize değil, tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır.

Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Rum yetkililerin harekete geçerek en kısa zamanda gerekenin yapılmasını talep ediyor, böylesi saldırıların bir kez daha yaşanmamasını umud ediyorum