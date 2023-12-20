Dinçyürek: Sağlığa erişimi kolaylaştıracağız

Güneş TV'de Sibel Kolçak'ın hazırlayıp sunduğu "Meclis'te Bugün" programına katılan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek önemli açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu.

"Her bireyin sağlığa erişimini kolaylaştırmak bizim en temel görevimizdir" diyen Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, doktorlara insiyatif kullanma yetkisinin verildiğini açıkladı.

Dinçyürek şöyle konuştu:

"Kronik hasta 6-12 ay süreyle aynı ilacı kullanmak durumundaysa ve doktoru bunu bilip takdir ediyorsa programlara açılımlar, doktora insiyatif kullanma yetkisi verdik. Sigortalı olanların yazılımları da an itibariyle sosyal sigortalar ekranlarında görünüyor. Yeni yazılımlar hazırlanıyor. Bunlar hazır olduğu andan itibaren Sosyal Sigortalar özellikle eczanelerle uzlaşıp açacak. Çok yakın tarihte devlet hastanesinde veya sağlık merkezlerinde muayene olan hastalar ilaçlarını istedikleri takdirde ilaçlarını ada genelinde herhangi bir sigorta anlaşmalı eczaneden gidip alabilecekler. Yazılan reçeteyi ilgili ekrandan eczacı görecek. Bu devrim niteliğinde bir açılımdır."