Dinçyürek: Sağlığa yapılan katkılar toplumsal dayanışma örneği teşkil ediyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlığa yapılan katkılar ve bağışların toplumsal dayanışma örneği teşkil ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Bölümüne iki adet infüzyon pompası bağışladı. Bağışla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Dinçyürek, Güzelyurt Lions Kulubü başkan ve yönetimine teşekkür ederek, sivil toplum örgütlerinin sağlık sistemine ve onkoloji hastalarına fayda sağlayacak olan yardımlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bağışlanan cihazların maddi ve sağlık boyutları yanında toplumsal dayanışma anlamı taşıdığını belirten Dinçyürek, dünyanın her yerinde onkoloji bölümünün her anlamda ağır şartlarda hizmet veren bir bölüm olduğunu kaydederek, onkoloji servisinde hizmet veren başta hekimler olmak üzere hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dinçyürek, yakın bir tarihte onkoloji bölümünü yeniden ziyaret ederek burada verilen sağlık hizmetlerinin nasıl daha iyi bir noktaya geleceği hususunda da ayrı bir toplantı yapacağını kaydetti.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Servet Akacan ise, kulübün faaliyetlerinden bahsederek etkinliklerden elde ettikleri gelirlerle bağışta bulunduklarını ve sağlık alanında katkı yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Onkoloji Servisi Uzmanı Dr. Polat Olgun da, bağış nedeniyle teşekkür ederek, infüzyon pompasının hastalara daha iyi tedavi vermek için sık kullandıkları bir cihaz olduğunu belirtti.