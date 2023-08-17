Dinçyürek: Sağlık bir ekip işidir, birlikte başaracağımıza inanıyorum

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bakanlık personeli bir araya geldi. Dinçyürek, personelin talep ve beklentilerini dinledi, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bakanlık personeli ile sohbet eden Dinçyürek, disiplin ve profesyonellikten ödün vermeden çalışmaya önem verdiğini, sağlığın beyninin kalbinin burası olduğunu, bir aile olarak çalışacaklarından kuşku duymadığını belirtti.

Hepimizin ortak hedefi insan sağlığıdır vurgusu yapan Bakan Dinçyürek, 1992 yıllından itibaren bu bina içerisinde uzman hekim olarak daha önce çalışmalarda bulundum. Bugün bir bakan olarak buradayım ancak bir bireyin tek başına başarı sağlaması mümkün değildir. Bu bir ekip işi birlikte başaracağımıza inanıyorum dedi.