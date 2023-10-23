Dinçyürek: Sağlık sektörümüzün de dünyada hak ettiği yeri almasını istiyoruz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul temaslarını BRT Canlı Yayını’nda değerlendirdi.

İstanbul’da 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katılarak konuşma gerçekleştirdiğini hatırlatan Dinçyürek, Türkiye Sağlık Bakanı Dinçyürek, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştüğüne işaret etti.

Fahrettin Koca ile " TC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında 2023- 2025 yılları arasında işbirliğine dair eylem planı imzalandıklarını kaydeden Dinçyürek, eylem planının hızla uygulamaya gireceğini, halkın doğrudan hizmetine yarayacağını, KKTC Sağlık sistemine önemli katkı koyacağını vurguladı.

Dinçyürek, “ İlaç takip sistemi, altyapımıza katkı, yeni teçhizat, donanım sağlanması, ilaç tedariki gibi bir çok konuda bizlerden yardımını bir kez daha esirgemeyen Anavatan Türkiye’mize ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere yönelik desteğin, kısa zamanda somut adımlarla hayata geçeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

İstanbul’da ayrıca Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev,

Kosova Sağlık Bakanı Dr. Arben Vitia , Kırgızistan Sağlık Bakanı Beishenaliev Alymkadyr, Gürcistan Sağlık Bakanı Zürafa Azarashvili, Somali Sağlık Bakanı Abubakar Alı haji adam Abubakar , Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh ile görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Dinçyürek, pek çok ilki barındıran bu temaslar sayesinde KKTC sağlık hizmetlerine de dünyaya açılım süreciyle birlikte ivme katılacağına inandıklarını vurguladı.

Dış Temasları artıracaklarını belirten Sinçyürek, halkın dünyada hak ettiği yeri alması için sağlık alanında da vargüçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sağlıkta esas hedefin bireysel çözümlerden çok, sistemi düzeltmek olduğunu ifade eden Dinçyürek, hastane ve sağlık hizmetlerini geliştirmek, altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini, bu kapsamda özellik kayıt sistemi açısından E-sağlık çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası çalışmalarına da hız vereceklerini belirten Dinçyürek, yasa çalışmaları, yazılım, bilgi transferi, eğitim çalışmalarının çok yönlü süreceğini dile getirdi.