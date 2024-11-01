Dinçyürek, sağlıkta örgütlü üç sendika ile toplantı gerçekleştirdi

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01/11/2024

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Dinçyürek, sağlıkta örgütlü üç sendika ile toplantı gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTBB) , Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) ile toplantı gerçekleştirdi. Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşananlar doğrultusunda sağlıkta örgütlü olan üç sendikayı toplantıya davet ettiklerini, toplantıda bugüne kadar yaşanan süreç ve mevcut durum hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı. Dinçyürek, hemşire sendikalarına da davette bulunduklarını toplantı saatinin netleşemediği için henüz bir araya gelemediklerini en kısa sürede görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.

Toplantı sonunda daha sık istişare gerçekleştirme kararı alındıklarını belirten Dinçyürek, ayrıca, benzer bir toplantının hemşire birlikleriyle de yapılacağını söyledi. Dinçyürek, gerçekleşen vahim olayla ilgili görüşülen her kesimin büyük bir üzüntü duymakta olduğunu ifade ederek, sendikalarla istişare içerisinde şeffaf bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

01/11/2024 16:47
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