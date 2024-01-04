Dinçyürek: Sivil Savunma Teşkilatı ile mevcut işbirliğini daha ileriye taşıma kararı aldık

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta yapılan görüşmede Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın iş birliği yaptığı konularda istişarede bulunuldu.

Dinçyürek, doğal afetler gibi birçok konuda her iki kurumun eşgüdüm içerisinde hareket ettiklerini, Sivil Savunmanın hayat kurtarırken sağlık ekiplerinin tedavi ederek, hayatta tutmaya çalıştığını dolayısıyla yapılan iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hakan Dinçyürek, görüşmede Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan hastanelerde acil durumlara ve afetlere müdahalede için eğitimli ortak ekiplerin kurulması kararı aldıklarını, bu konuda yeniden bir araya geleceklerini belirtti.