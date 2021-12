Dinçyürek: Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Hakan Dinçyürek, Mevcut asgari ücretin 4 kişilik bir aileyi geçinebilmesinin çok zor olduğuna işaret ederek “Asgari ücreti 1 ve 2 bin TL arttırsak bile vatandaşın geçinmesi yine çok zor olacaktır. Demek ki hayatı ucuzlatmak gerekecektir” dedi. Ülkede dönen para ve kazancın arttırılması gerektiğine dikkat çeken Dinçyürek “Vatandaşa olumsuz ortamın ortadan kalkacağını hissettirmemiz gerekiyor. Bu nasıl hissettirilir? Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmaz. Bu değişmeyen bir ilkedir” şeklinde konuşarak siyasi istikrarın tescil edilmesi gerektiğinden söz etti.

“Halk, bilinçli bir şekilde sandığa gitmeli”

Kamu düzeninde ortak bir iradenin konulması gerektiğinden söz eden Dinçyürek, bazı durumların yasa ve irade istediğine dikkat çekti. Sandıkta düzeni belirleyecek olan kesimin halk olduğunu söyleyen Dinçyürek “Halk 23 Ocak’ta nasıl bir iktidar isteyeceğini sandıkta gösterecektir. Sonradan keşke dememek için bugünden halkın siyasilerin çizgilerine iyi bakması gerekiyor” şeklinde konuşarak halkın bilinçli bir şekilde sandığa gitmeleri gerektiğini belirtti. Ülkede ekonomik sıkıntıların hat safa da olduğundan bahseden Dinçyürek, vatandaşların yarınları göremediğine işaret etti. Ekonomik sıkıntılarla birlikte vatandaşların zor bir dönemden geçtiğini anlatan Dinçyürek, bu dönemde bazı kesimlerin halka sandığa gitmemeleri yönünde açıklamalar yapmasını eleştirerek “Sandığa 10 kişi gitse bile sandığa gidenlerin istekleri olacak. Bu durumda sonuç değişmeyecektir. Azınlığın istekleri doğrultusunda mı iktidar oluşsun yoksa çoğunluğun iradesiyle mi iktidar oluşsun derseniz bence haklımızın tamamının sandığa gidip iradesi kimden yanaysa oyunu da aynı şekilde kullansın” dedi.

“Olumsuzluklar üzerine siyaset yapılmaz”

Sadece olumsuzluklar üzerine siyaset yapılmaması gerektiğine işaret eden Dinçyürek, ülkede her şeye rağmen ticarette, üretimde ve sosyal yaşam içerisinde bir seviyenin yakalandığını kaydetti. Kıbrıs Türk’ünün geçmişte mağdur edilmiş bir toplum olduğu için her şeyin güzelini hak ettiğini söyledi. Siyasilerin görevinin ülkeyi daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapması gerektiğini ifade eden Dinçyürek “Ülkeyi düzgün ve adil yöneterek yarınlara taşıyabiliriz” diye konuştu. Ülkedeki ekonomik çarkın büyütülmezse ülkedeki sıkıntıların üstesinden gelinmesinin oldukça güç olacağını belirten Dinçyürek “Dışarıdan turistin ülkeye gelmesi için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ülkemize gelen öğrenci sayısı oldukça fazla olmasına rağmen her yıl birinci yılın sonunda %20 öğrenciyi kaybediyoruz” şeklinde konuşarak ülkeye ekonomik kazanç sağlayan faktörlerin üzerinde çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Sadece yükseköğrenim ve turizme dayalı ekonomik gelir zincirinin kırılması gerektiğinden söz eden Dinçyürek, “Ülkede kendi içerisinde olan birimler kurulması gerekiyor. Ülkede üretilen ürünlerin yurtdışına gitmeden nasıl pazarlanacağı yönünde çalışmalar yapılması gerekiyor. Ülkemizde gerek sanayi alanında gerekse teknolojik alanlarda ülke sınırlarının ötesine çıkabilecek iş insanımız vardır. Artık bilgi birimine ve teknolojiye dayalı sektörleri geliştirerek ticaret pazarının içerisinde olmamız gerekiyor” diye konuşarak ada içerisine hapsolarak dünya ticaretinin içerisinde yer bulamayacağımızı söyledi.

Dövizin artmasıyla birlikte vatandaşın gelirlerinde gerilemeye neden olduğundan söz eden Dinçyürek “Ülke içerisindeki ekonomik dengelerin korunması gerekiyor. Bireylerin alım gücünün telafi edilerek yerine geri alınması gerekiyor” diye konuştu.

“Ülkedeki siyasi istikrarı yakaladıktan sonra ekonomik istikrarı yakalamak çok daha kolaydır”

Meclisin kurulduğu gün kurulacak olan hükümetlerin ortak akılla hareket etmesi gerektiğinden söz eden Dinçyürek “Ülkenin insan kaynakları noktasında birikimleri var. Bunların hepsinin harmanlayarak iktidarı ve muhalefetiyle ortak akıl bularak krizden sağlıklı bir şekilde çıkmanın yolunun bulunması gerekiyor. Üreterek sorunların üstesinden gelebiliriz” şeklinde konuştu.

Dinçyürek “Halk ülkedeki sorunların aşılması için siyasi istikrarı ortaya koyacak. Bu da UBP’nin tek başına iktidara gelmesiyle mümkündür. Ülkedeki siyasi istikrarı yakaladıktan sonra ekonomik istikrarı yakalamak çok daha kolaydır” diye konuşarak bütün olumsuzluklara rağmen 23 Ocak’ta halkın sandığa iradelerini koymaları yönünde çağrıda bulundu.

21/12/2021 14:32