Dinçyürek: ''Sorunlar çözülüyor''

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06/12/2023

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Dinçyürek: ''Sorunlar çözülüyor''


Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı'nda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetim kurullarıyla yeniden bir araya geldi. Dinçyürek, Pazartesi günü yapılan ilk toplantıda hastaların ilaca erişimi konusundaki sorunları çözmek amacıyla uzun soluklu bir toplantı düzenlediklerini belirtti. Bugün yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ve yazılımcıların dahil edildiğini belirten Bakan Dinçyürek, doktora, reçeteye, ilaca erişim ve yazılım konusunda önemli ölçüde sorunların çözüldüğünü belirtti. Dinçyürek, Başbakanın konuya hassasiyet gösterdiğini, bu konuda bakanlığını görevlendirdiğini ve hedefin kısa sürede hastaların ilaca erişimindeki tüm engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı.

06/12/2023 14:26
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