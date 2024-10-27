Dinçyürek: Şu an birinci hedefimiz, 6 bebeğimizi sağlıkla teslim etmek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yaşananlarla ilgili son durumu BRT Ana Haber’de anlattı

“Böyle talihsiz bir olay yaşandığı için üzgünüm. Dün bir bebeği kaybettik. yaslı ailesine baş sağlığı dilerim” dedi

Süreci anlatan Dinçyürek şöyle konuştu:

Konu dün öğleden sonra bildiğimize geldi. Sebebi belli olmayan bir hastamızın hayatını kaybettiğini öğrendik. 6 hastamızın da sağlığının kötüleşmesi söz konusuydu. Tetkiklerin ardından gece geç vakitte, iddiaların doğruluğu ile ilgili şu an çok detaya girmek istemem, şüphelerimiz oluştu bir araştırma ekibi kurduk. İdari soruşturma yetmeyeceğini düşünerek, polisimizle işbirliği içinde adli soruşturma da başlattık.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıdır, kimin ihmali varsa gereken yapılacaktır. 6 bebek entübe durumdadır, düne göre durumları, kan değerleri daha iyi noktadadır, şu an en birinci hedefimiz, 6 bebeğimizi annelerinin kucağına sağlıklı bir şekilde vermektir