Dinçyürek: Ülkemizin acil servis organizasyonlarında istenilen seviyede olması önemli

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Limak Otel’de düzenlenen 10. Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi 4. Türkiye Bilimsel Araştırmalar ve Koruyucu Hekimlik Kongresi’ne katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Dinçyürek, derneklerin evrensel olan dünya tıbbına verdiği hizmeti saygıyla karşıladığını, aynı zamanda ülkemiz hekimlerine verilen eğitim ve işbirliği konusunda sağlanan imkânlardan dolayı kongrede yer alan tüm derneklere teşekkür ettiğini belirtti.

Acil Tıp, İç Hastalıkları, Araştırmalar ve Koruyucu Hekimliğin gündemde olan kongrede ortak paydanın insan sağlığı olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, insanları hasta olmadan önceden koruyabilmek ve tedavi imkanları sunarak, hastaları hayatta tutmanın en temel hedef olduğunu söyledi. Ülkemizin acil servis organizasyonlarında istenilen seviyede olmasının önemli olduğunu ve bu konuda bazı eksiklikler olduğunu belirten Dinçyürek, bu konunun bakanlığın en önemli projeleri arasında bulunduğunu, acil servislerde bekleme süreci, tetkik, teşhis ve tedaviye yönelik hizmetlerin en iyi seviye olması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Dinçyürek, büyük bir kazanç olarak niteledikleri kamuda istihdam edilen Acil Tıp Uzmanı sayısının 3 olduğunu, Aralık ayında bu sayının 5’e çıkacağını, amiral gemisi olarak kabul edilen başta Nalbantoğlu Hastanesi için triyaj olmak üzere her noktada katkı sağlamak adına etkin çalışmalar yapılacağını vurguladı. Dinçyürek, böylesi verimli bir organizasyonun ülkemizde yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.