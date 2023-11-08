Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyareti kapsamında ilk önce Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ile rektörlük binasında bir araya gelen Bakan Dinçyürek, Günsel’den üniversitenin çalışmaları konusunda bilgiler aldı.

Dinçyürek, YDÜ Hastane yönetimi ve akademik kadrosuyla yaptığı toplantıda çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve sıkıntıları dinledi. Dinçyürek, bakanlık ve hastanenin yakın işbirliği içerisinde sorunları aşabileceğini, ülke insanına daha etkin bir sağlık hizmeti sunmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Dinçyürek, göreve geldiği ilk günden bu yana sağlıkta kalıcı bir sistem oluşturma hedefinde olduğunu, bireysel sorunları değil, sistemde yer alan tüm eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın sadece devletin sahip olduğu hastane ve sağlık merkezlerinin değil, ülkedeki bütün hastanelerin bakanlığı olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, bunları eşgüdüm içinde yönetmenin de görevleri olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, sağlığın bir bütün olduğunu, bugün ziyaretinde genel olarak yönetim ve akademik kadro ile bir araya gelerek beklentileri dinlemek istediğini, diyalog ve iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

YDÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt, YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, YDÜ Rektör Yard. Prof. Dr. Meltem Nalça Adrieu, YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi yer aldı.