Dinçyürek: Yeni Devlet Laboratuvarı’nı 8 ayda tamamlamayı hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni Devlet Laboratuvarı’nın temelini ekim ayında atmayı ve projeyi 8 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, işletme kayıt belgesi almak zorunda olan yerli üreticilere yönelik HACCP (Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları) eğitimi düzenledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda düzenlenen eğitim programının açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaparken, eğitim Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Çevre Sağlığı Şube Amiri, eğitimci, gıda yüksek mühendisi Verda Değirmencioğlu tarafından verildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, gıda güvenliğinin önemine vurgu yaparak, bugünkü eğitimle bu yönde önemli bir adım atıldığını söyledi.

Dinçyürek, tüketilen gıdaların birçok hastalığa sebep olabileceğini dile getirerek, gıdaların dünya standartlarında olup olmadığına yönelik şüphelerin giderilmesinin önemine işaret etti.

Ürünlerin tarladan sofraya gelmesi sürecini kontrol altına almaya çalıştıklarını, hükümetin bütünsellik içinde hareket ettiğini belirten Dünçyürek, Hal Yasası ile üretici, tüketici ve fiyat dengesi noktasında adım atıldığını kaydetti.

Dinçyürek, Devlet Laboratuvarının yanmasıyla birlikte akredite bir laboratuvardan yoksun kalındığını söyleyerek, cihazların tamirlerinin ve yeni bina için projenin yapıldığını, finansmanın tamamlanarak, ihaleye çıkıldığını belirtti.

Hedeflerinin ekim ayında Devlet Laboratuvarının temellerini atarak 8 ayda tamamlamak olduğunu dile getiren Dinçyürek, üretici, ihracatçı, ithalatçı, tüketici güvenliği açısından imkan sağlayacağını söyledi.

Dinçyürek, eğitime katkı koyan herkese teşekkür etti.