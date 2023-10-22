Dinçyürek, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ni ziyaret etti

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22/10/2023

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Dinçyürek, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul'da Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Hastane Başhekimi Dr. Derya Turan Bayırlı, Dinçyürek'e, hastanede verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Dinçyürek, KKTC'den gelen hasta yakınları ile de bir araya gelerek, sağlık durumları konusunda bilgi aldı, beklentilerini dinledi.

Dinçyürek, hastanedeki kalış döneminin yıpratıcı ve zor bir süreç olduğunu, dolayısıyla burada tedavi gören hastaların memnuniyeti ve taleplerinin önemli olduğunu vurguladı.

“Amaç, KKTC'den gelen hastalarımıza ve refakatçilere daha iyi düzeyde hizmet sunulması bu anlamda aile yakınlarının talepleri bizler için önemli” ifadelerini kullanan Dinçyürek’e, hasta yakınlarının da ziyaret nedeniyle teşekkür ettiği kaydedildi.

 

 

22/10/2023 11:36
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TAGS: Dinçyürek, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’ni ziyaret etti
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