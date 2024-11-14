Dinçyürek: Yerel İhale İptal Edildi

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, ilaç tedariki hakkında bir açıklama yaparak, göreve geldikleri günden itibaren yerel ilaç firmalarından yüksek miktarda ilaç tedarik ettiklerini belirtti. 2024 yılında da ilaç tedarikini mevcut yöntem ve ihalelerle devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Dinçyürek, yıl sonunda bütçenin yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilaç tedarikinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zamanki gibi KKTC'ye ilaç desteği sağlayacağını belirtti. Bu bağlamda, ihtiyaç duyulan ilaçların Türkiye tarafından hibe yoluyla tedarik edilmesinin planlandığını ve bu sebeple, aynı ilaç kalemleri için başlatılan yerel ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Dinçyürek, iptal edilen ihalenin bütçesinin, hibe dışında kalan ilaç ihtiyaçlarının yerel depolardan temin edilmesi amacıyla kullanılacağını paylaştı.