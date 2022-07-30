Dinozor iskeletine 6 milyon dolar

T-rex soyundan olan olan Gorgosaurus türüne ait bu iskelet fosili 6 milyon dolara satıldı.

New York’ta Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayede satılan fosil bugüne kadar satılan en pahalı ikinci dinozor iskeleti oldu.

İlk olarak Chicago’daki Field Müzesi’nde bulunan Sue adındaki T-rex fosili 8,36 milyon dolara satılmıştı.

Gorgosaurus’un da iki parmaklı bir eli bulunuyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD’nin Montana eyaletinde özel bir arazide keşfedilen bu fosil, 3 metre boyunda, 6,6 metre uzunluğunda ve 79 parçadan oluşuyor.

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30/07/2022 14:28