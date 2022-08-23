Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber’le görüştü

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz ve Kaleburnu köylerini ziyaret eden ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükleçisi Judith Garber'le görüştü.

Coşkun yazptığı yazılı açıklamada, Garber'e makamına yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, özellikle pandemi döneminde yaşanan maddi ve manevi sıkıntıları, bölge halkının dayanışma, birlik ve beraberlik içinde atlattığını kaydetti.

Coşkun, görüşmede, kültürel zenginliğin korunması gerekliliğinin de karşılıklı dile getirildiğini sözlerine ekledi.

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23/08/2022 12:03