Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, tarihi yapıların turizm amaçlı gençlere verilmesi gerektiğini belirtti

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz bölgesinde bulunan tarihi yapıların, turizm alanında kullanılmak üzere bölge gençliğine verilmesini istedi. Dernek, gençlerin işsizliğinin önüne geçilmemesi halinde göçün kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz bölgesindeki eski ve tarihi yapıların turizm ve tarım üretim alanlarında kullanılmak şartıyla bölge gençlerine verilmesi, bunun için ayrıca teşvik sistemi getirilmesini istedi.

Eko turizm alanında gelişen bölgede eski yapıların turizme kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Borak, "Tarihi yapıların betonarme yapılara çevrilmesi ve farklı amaçlarda kullanılarak doğal yapılarından uzaklaştırılması bölge zenginliklerinin yok olmasına sebep olmaktadır” dedi.

Bölge için ekonomik planlamaların yapılması gerektiğini belirten Borak, “Bölge gençlerinin ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacak kalkınma planları oluşturularak, işsizliğin önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi durumda göç kaçınılmazdır.” değerlendirmesinde bulundu.