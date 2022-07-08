Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği'nden çevreye çöp atmama ve ateş yakmama çağrısı

Dernek, çevreye çöp atılmaması ve yangın riski olan bölgelerde ateş yakılmaması çağrısında bulundu.

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08/07/2022

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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği'nden çevreye çöp atmama ve ateş yakmama çağrısı

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, çevreye çöp atılmaması ve yangın riski olan bölgelerde ateş yakılmaması çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Karpaz bölgesini kullanacak karavancı ve çadırcılara çöplerini yanına almaları, yangın riski olan bölgelerde ateş yakılmaması çağrısında bulundu.

08/07/2022 11:43
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TAGS: Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, çöp, çevre, ateş, uyarı,
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