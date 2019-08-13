Dipkarpaz’ da soygun, 1 tutuklu

İDpkarpaz'da Evangeliya MİKELLİS’e ait evden 3 bin TL çalan 28 yaşındaki A.Ö tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgi şöyle:

09.08.2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında Dipkarpaz’ da, ait ikametgah içerisinden masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 3000 TL. nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.