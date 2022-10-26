Dipkarpaz İlkokulu'ndan Örnek Etkinlik

Dipkarpaz İlkokulu ve Okul Aile Birliği’nin ortaklaşa yürüttüğü, çocuklara kahvaltı alışkanlıklarını edindirme maksadı ile 1 ay boyunca her çarşamba günü PGC Catering Ltd'in katkıları ile kahvaltılık verilecek. 19.10 2022 tarihinde başlayan kahvaltı etkinliği 1 ay boyunca her Çarşamba günü sürecek.

Okul Aile Birligi Başkanı Serhat Turgut Sülün, katkılarından dolayı PGC Catering Ltd. Direktör Enes Teke ve özverili Dipkarpaz okulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Ayşe Ertürk Şan, çocuklarda başarılı bir eğitim hayatı için sağlık ve beslenmenin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi.

Ayşe Ertürk Şan açıklamasında “Çocukların gelişim gösterdikleri bu dönemde , sağlığın korunması ve dengeli beslenmenin, akademik başarıya katkısı oldukça önemlidir. Bu bilinçle okulumuzda yürüttüğümüz KAHVALTI ETKİNLİĞİ Faliyetine katkı koyan Okul Aile Birliğine , PGC Catering Ltd. Yöneticilerine , Okulumuzun öğretmenlerine ve çalışanlarına, çocuklarımız adına teşekkürlerimi iletirim.” İifadelerini kullandı.

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26/10/2022 16:41