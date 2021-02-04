Dipkarpaz Sağlık Ocağı’na tekerlekli sandalye bağışı

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi China Pazarlama Ltd ile birlikte Dipkarpaz Sağlık Ocağı’na bir adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

11.10.2020 Tarihinde Dipkarpaz Sağlık Ocağı’na yapmış olduğum bir ziyarette köyümüzün özverili sağlık görevlisi Hemşire Fadime YEŞER: sağlık ocağının bir adet tekerlekli sandalye ihtiyacını dile getirmişti. Ben de bu konuyu China Pazarlama Ltd. Yöneticisi Mazhar Bey’e aktardım. Mazhar Bey, söz konusu yardım ise kimseyi geri çevirmezdi. Ertesi hafta tekerlekli sandalyeyi sağlık ocağına, Fadime Hemşire’ye teslim ettim. Genelde tüm sağlık çalışanlarına, Özelde ise Dipkarpaz sağlık ocağının özverili çalışanlarına şükranlarımızı sunarız.

Faydalı olmak, yararlı işlerde buluşmak dileğiyle... Kamuoyuna saygılarımla…

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi

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04/02/2021 14:14