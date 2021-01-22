Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, hemşire ve ambulans şoförü sorunu nedeniyle Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nda kaos yaşandığını savundu. Dernek Başkanı Fırat Borak yazılı açıklamasında, 4’lü hükümet döneminde, Belediye ve Sağlık Bakanlığı’nın girişimleri ile doktoruna kavuşan Sağlık Ocağı’nda her şey normal seyrederken, şimdi hemşire ve ambulans şoförü sorununun baş gösterdiğini ifade etti. Borak, yıllardır, fedakarca, gecesini gündüzüne katarak görev yapan bölgeli hemşirelerin, görev değişimi adı altında bir köyden diğer köye savrulduklarını kaydetti. Borak, hemen her yerde düzenli çalışan ambulans şoförlerinin, Dipkarpaz’da bir gün mesai, ertesi gün “oncall” olarak 365 gün çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Borak, “Sayın Sağlık Bakanı’na çağrımızdır, artık ne doktorsuz, ne hemşiresiz, ne de ambulanssız kalmak istemiyoruz.”ifadelerini kullandı.

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22/01/2021 14:59