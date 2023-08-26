Dipkarpaz sahilleri pislikten geçilmiyor

Kuzey Kıbrıs'ın güzel tatil beldelerinden biri olan Dipkarpaz'da bulunan sahillerde ciddi bir temizlik sorunu yaşanıyor.

Dipkarpaz sahillerinin, deniz ve kumsal güzellikleriyle ünlü olmasına rağmen, son dönemde artan çevre sorunları gözler önüne seriliyor.

Sahillerdeki çöp yığınları, plastik atıklara dikkat çeken Karpaz Koruma Derneği, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Dipkarpaz' da sahildeki Turizm tesisleri yıkıldı.

Dipkarpaz' da sahiller Karavancılara emanet.

Dipkarpaz' da sahilleri pislikten geçilmiyor.

Dipkarpaz Milli Park

Milli Park ava açık

Milli Park imara kapalı

Sahiller Yasası mevcut, yetki Kaymakamlık' da

icraat yok.

Belediye Milli Park' a girişten ücret alınsın , her gün temizliği yapalım diyor, Herkes ücret alınmasın, belediye güçlenir diye muhalefet ediyor.

Dipkarpaz KKTC piknik alanı olmuş.”

'