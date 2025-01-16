Dipkarpaz ve Çayırova’da Kanunsuz Av Malzemesi Taşıyan 2 Kişi Tutuklandı

Polis tarafından 1’inci ince av mevsimi dolayısıyla ülke genelinde yapılan avcı kontrollerinde Dipkarpaz ve Çayırova’da tasarruflarında kanunsuz patlayıcı madde bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, Dipkarpaz’da bulunan R.A.’nın (E-57) adına kayıtlı av tüfeğini kullanımındaki aracın bagajında kırık şekilde kılıfta taşıması gerekirken, arka koltukta kurulu şekilde taşıdığı tespit edildi. R.A’nın aracında ve evinde yapılan aramalarda ise yasal sınır olan 250 adet av tüfeği fişeği üzerinde muhtelif markalardaki toplam 480 adet canlı av tüfeği fişeği, ülkeye ithali yasak olan GKRY menşeili 2 adet av tüfeği fişeği ve başkasının adına kayıtlı olan bir adet av tüfeğini de kanunsuz olarak bulundurduğu tespit edildi. R.A. tutuklandı.

Çayırova Köyü’nün kuzey batısında İ.B.E.’nin (E-23) babası adına kayıtlı av tüfeği ile birlikte muhtelif markalardaki toplam 214 adet canlı av tüfeği fişeğini babasının izni ve bilgisi olmaksızın aldığı ve kanunsuz olarak taşıdığı belirlendi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.