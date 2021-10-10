Dipkarpaz ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak

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10/10/2021

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Dipkarpaz ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak

Dipkarpaz ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti nedeniyle aşağıdaki bölgelere elektrik verilemeyecek:

“Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bir bölümü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz köyü Ağıllar Bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi”

Kesintinin 09.30-15.00 saatleri arasında olacağı belirtildi.

10/10/2021 16:24
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TAGS: Dipkarpaz ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak, haberkibris,
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