Dipkarpaz’a İtfaiye Konuşlandırılması Çağrısı Yapıldı

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz köyünde itfaiye bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Derek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz köyü yerleşim yerinden, Zaferburnu bölgesine kadar 23 km lik geniş bir alana sahiptir. Bölgeye en yakın itfaiye istasyonu Yeşilköy’dedir. Herhangi bir sorunda, acil müdahale edilmesi oldukça zordur. Dipkarpaz köyünde konuşlanacak ve acil durumlarda yangına müdahale edecek itfaiye hizmeti bölge için elzemdir” dedi.

Haziran ayı itibarıyla bölgede 3 yangın çıktığına dikkat çeken Borak, Temmuz ve Ağustos’ta çıkabilecek yangınların çok kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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18/06/2021 11:22