Dipkarpaz'da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde, Dipkarpaz’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Hayvancılık Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 10.30’da Dipkarpaz’da Şelonez Balıkçı Barınağı’nda, Daire yetkilileri tarafından, yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Toplantı, bölgedeki tüm balıkçılara açık şekilde pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak.

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21/06/2021 13:36