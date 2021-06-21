Dipkarpaz'da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

ads ads ads ads
21/06/2021

ads
ads
ads
Dipkarpaz'da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde, Dipkarpaz’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Hayvancılık Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 10.30’da Dipkarpaz’da Şelonez Balıkçı Barınağı’nda, Daire yetkilileri tarafından, yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Toplantı, bölgedeki tüm balıkçılara açık şekilde pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak.

21/06/2021 13:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Dipkarpaz, balıkçılık
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.