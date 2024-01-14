Dipkarpaz’da cansız bir beden sahile vurdu!

Dipkarpaz’ın Piknik Burnu Mevkiinde, bugün saat 09:30 sıralarında, kayalıklar üzerine sahile vuran bir erkek şahsa ait cansız bir beden bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılamayan bu cansız bedenle ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polis Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 14.01.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Dipkarpaz’da Piknik Burnu Mevkiinde, kayalıklar üzerine sahile vurmuş, erkek şahsa ait cansız bir beden bulunmuştur. Cansız bedenin kimlik tespiti henüz yapılamamış olup, soruşturma devam etmektedir.

(Fotoğraf: Temsili)