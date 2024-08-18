Dipkarpaz’da izinsiz hava tabancası ve patlayıcı madde

Dipkarpaz’da trafik denetimlerinde kontrol amaçlı durdurulan araçta tescilsiz ve izinsiz hava tabancası ve hava tabancasına ait mermi tespit edildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Rauf Raif Denktaş Caddesi’nde polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan B.Y.’nin (E-27) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda tescilsiz ve yetkili makamdan izinsiz bir hava tabancası, tabancaya ait 4 gaz tüpü, 3 gazlı tabanca kovanı, 1 nişangah ve 250 adet hava tabancası mermisi tespit edilerek, emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı; olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.