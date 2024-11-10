Dipkarpaz’da kavga çok sayıda kişi tutuklandı!

Dipkarpaz’da Apostolos Andreas Manastırı’nın araç park yerinde iki grup arasında çıkan ve başkalarının da karıştığı kavgada yaralananlar olurken, tutuklu olarak polis binasına getirilenlerden biri sandalyeyle kapı camını kırdı.

Polis bülteninde “kavga ve rahatsızlık, kanunsuz topluluk, vahim zarar ve devlet malına kasti hasar vermek” başlığıyla yer alan olay dün 11.00 sıralarında oldu.

Dipkarpaz’da, Apostolos Andreas Manastırı araç park yerinde, aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle çıkan tartışma neticesinde; M.A.(E-38) ve A.A.(E-33) bir taraf olup, E.G.(E-17), B.G.(E-32) ve Y.G.(E-35) diğer taraf olarak elleri ve ayaklarıyla birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga etti.

Bu kavganın ardından M.A.(E-38), Ö.A.(E-37), A.A.(E-33), S.E(E-24), E.A.(E-47), Ö.A.(E-42), M.A.(E-44), M.A.(E-30), C.D.(E-40), D.S.(E-34) bir taraf olup K.G.(E-34), E.G.(E-17), Y.G.(E-31), M.G.(E-41) ve E.G.(E-32) diğer taraf olarak kanunsuz şekilde toplanarak kavga etti.

Kavga esnasında C.D.(E-34), Y.G.’nin (E-30) burnuna yumruk vurmak burun kemiğinin kırılmasına; B.G.(E-32), A.A.’ya (E-30) yumruk ve tekme vurarak sağ el orta parmağının kırılmasına yol açtı.

Kavga sonrası polis binasına getirilen Ö.A.(E-37) ise polis binasında bulunan iki şahsı darp etmek niyetiyle, polis binasının giriş kapısının camına plastik sandalyeyle vurarak kırdı ve devlet malına zarar verdi.

Polis, olaya karışan tüm şahısları tutukladı.