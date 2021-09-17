Dipkarpaz’da köpekler koyunları parçaladı

Dipkarpaz’da başıboş köpeklerin bölgedeki ağıllara girerek küçük baş hayvanlara saldırdığı bildirildi. Bölgede son bir ay içinde 6 hayvancıya ait küçükbaş hayvanlar, köpekler tarafından telef edildi.

Dipkarpaz’da son köpek saldırısı İhsan Tuğay’a ait kapalı ağılda meydana geldi. Ağıla giren köpekler 6 adet koyunu telef etti ve çok sayıda hayvanı yaraladı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan hayvan sahipleri yaşanan vahşet karşısında isyan etti. Devletin mağduriyetlerini gidermediğinden yakınan hayvancılar, başı boş köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

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17/09/2021 11:59